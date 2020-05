Ostuni. Il Sindaco Guglielmo Cavallo esprime solidarietà a TH Resort

“Esprimo la solidarietà mia e della Città per il nuovo episodio che ha visto TH Resorts subire danni nel Villaggio turistico di Ostuni.” Inizia così la nota del Sindaco Guglielmo Cavallo sul caso di cronaca riguardante l’incendio avvenuto presso il TH Resort di Lamaforca.





“La Magistratura e le Forze dell’Ordine hanno il compito di accertare le cause dell’accaduto ed individuare i responsabili ma è evidente che, di fronte al ripetersi di fatti così gravi, è ragionevole pensare che l’origine possa essere dolosa.





Per questo motivo, - prosegue Cavallo - oltre a condannare l’accaduto e ogni atto di violenza o intimidazione, deve esserci la presa di coscienza generale che episodi come quelli occorsi al TH Resorts finiscono per impoverire il nostro territorio che, invece, ha bisogno di investitori disposti a scommettere con entusiasmo sulla bellezza di Ostuni e di tutta la Puglia.”