Pagamento ticket: il servizio online passa sulla piattaforma Pago PA

Il precedente servizio di pagamento on line delle prestazioni (denominato Paga Ticket) passa sulla piattaforma PagoPA. Il servizio consente di pagare on-line il ticket per prestazioni ambulatoriali comprese quelle effettuate in regime di Libera Professione (ALPI) prenotate attraverso il sistema CUP (sportello, farmacia, telefono, portale).





Si accede tramite il Portale della Salute - Servizi online/Pagamento ticket a questo link

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/pagamento-ticket





Per pagare è necessario avere il numero di prenotazione. Effettuato il pagamento, è possibile scaricare la ricevuta da presentare al momento dell’erogazione della prestazione. La stessa è valida anche ai fini fiscali.





L’Azienda è al lavoro per cercare di estendere questa modalità di pagamento anche ad altre tipologie di prestazioni che ad oggi posso essere riscosse solo tramite sistema CUP (sanzioni, rinnovo patenti, ecc.).





Considerato il periodo di emergenza sanitaria, si consiglia ai cittadini di preferire questa modalità di pagamento che consente di evitare inutili spostamenti presso le strutture sanitarie.