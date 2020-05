COVID-19, A BRINDISI ANCORA TROPPI CONTAGI. LAURA DE MOLA (FI): «EMILIANO DIA SPIEGAZIONI»

È di poche ore fa la pubblicazione del bollettino epidemiologico quotidiano della regione Puglia sui numeri del Coronavirus. E basta scrutare i dati e le suddivisioni per province, per accorgersi che su quasi 2 mila tamponi effettuati in tutta la regione, Brindisi resta la provincia che continua a registrare il più alto numero di contagi. Su 10 positivi riscontrati nella giornata odierna, infatti, ben 7 sono attribuiti a tutto il territorio brindisino.





«Una percentuale - afferma Laura De Mola, coordinatrice provinciale di Forza Italia - che seppur la si colloca in un decremento generale dei contagi su scala nazionale, tuttavia fa registrare per la provincia di Brindisi numeri ancora troppo alti. Sono tangibili i segni del fallimento della gestione della pandemia in tutta la regione, con particolare riferimento alla nostra provincia, ed i numeri anche oggi parlano chiaro».





Una situazione, denuncia la coordinatrice provinciale del partito azzurro, che va totalmente attribuita alle «non-scelte di Emiliano, che hanno pesantemente condizionato il lavoro delle ASL, ritrovatesi a fronteggiare una situazione in modo del tutto imprevisto e prive di strumenti adeguati. Mentre il nostro personale sanitario ed i nostri volontari facevano in modo che la situazione non collassasse del tutto - tuona la De Mola - la Regione non era neppure capace di fornire direttive adeguate e, in parecchi casi, neppure i più basilari sistemi e dispositivi di protezione individuale. Il personale è stato mandando in guerra e lasciato a combattere privo di armi».