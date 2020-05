RIAPRE L’AEROPORTO DI BRINDISI, DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE EMILIANO E DELL’ASSESSORE CAPONE

“Gli aeroporti pugliesi tornano a vivere. Dopo il lungo stop causato dal Covid19 riapre lo scalo di Brindisi” dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alla ripresa, comunicata oggi, delle attività nell'aeroporto di Brindisi.



“Fondamentale per la riapertura è stata l’azione quotidiana svolta in questi mesi per garantire le migliori condizioni di sicurezza sanitaria. Un lavoro rigoroso e sinergico di Regione Puglia e AdP che non hanno mai perso di vista le esigenze di sicurezza legate al trasporto aereo, nel pieno rispetto delle recenti Linee Guida ‘Emergenza COVID-19’ del 18.05.2020, nonché dei protocolli internazionali previsti per garantire la salute e la sicurezza di operatori e passeggeri.



Per rendere sicuri i nostri aeroporti, abbiamo previsto presidi di controllo sanitario per gli arrivi e per le partenze, igienizzazione e sanificazione degli spazi, separazione dei flussi dei passeggeri in arrivo e in partenza, con percorsi dedicati sino all’imbarco, l’utilizzo obbligatorio della mascherina e un’attenta segnaletica informativa finalizzata anche al rigoroso rispetto del distanziamento sociale durante la permanenza in aeroporto”.