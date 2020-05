SENSO CIVICO: SAREMO IN PRIMA LINEA NEL SOSTEGNO AD EMILIANO, MA OCCORRE CONDIVISIONE E CONCERTAZIONE

Assessori e consiglieri regionali di “Senso Civico – un nuovo Ulivo per la Puglia” sono già a lavoro da mesi per predisporre quanto necessario ad affrontare compiutamente una campagna elettorale che si presenta complessa, ma allo stesso tempo stimolante.

Il sostegno al Presidente Emiliano sarà chiaro, netto ed indiscutibile e non è un caso che Senso Civico abbia svolto fino ad oggi un ruolo fondamentale a difesa delle scelte compiute dalla Regione Puglia.





Riteniamo, comunque, che la concentrazione di ruoli importanti come la sanità e l’agricoltura possa aver determinato una mancanza di strategie efficaci che rischiano di produrre criticità.





Abbiamo, ad esempio, interi settori strategici del welfare e della sanità in forte sofferenza finanziaria, nonostante la funzione suppletiva che hanno svolto durante la fase covid, a sostegno della sanità pubblica. Riteniamo, inoltre, che trasformare gli ospedali di comunità in presidi post-covid possa essere stato un errore strategico.





Occorre, poi, dare stabilità ai soccorritori volontari, una categoria vitale per la tenuta del sistema (l’attuale emergenza sanitaria lo ha dimostrato quotidianamente), ma spesso priva di tutele e di diritti. Bisogna, pertanto, programmare l’internalizzazione (come da linee guida regionali) di lavoratori e volontari del 118, così come dei dipendenti dei CUP, dei servizi informatici, della logistica e della gestione del farmaco, oltre che della ristorazione. Un’azione che darebbe stabilità e sicurezza a migliaia di lavoratori, oltre a garantire un vantaggio economico al sistema sanitario regionale.





Necessita, infine, incominciare a dare certezza a tutto il personale precario. In attesa che diventi definitivo lo slittamento della proroga al 31 dicembre di quest'anno, si proceda subito con la stabilizzazione di tutto quel personale sanitario precario che ha maturato i requisiti al 31 dicembre del 2019, comprendendo nella platea anche coloro che, per assenza di graduatorie, vennero avviati con chiamata diretta





In questa fase, pertanto, occorre una cabina di regia capace di individuare le difficoltà ed imprimere una sterzata.





Senso Civico, pertanto, ribadisce la chiara volontà di continuare a sostenere l’operato di Giunta e Presidente, ma è necessario imprimere una svolta e condividere le linee di azione di questa coda del mandato amministrativo.





Sabino Zinni

Alfonso Pisicchio

Cosimo Borraccino

Giuseppe Romano

Ernesto Abaterusso