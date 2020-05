Questione Eni-Versalis. Seconda richiesta unitaria di incontro urgente in prefettura

Richiesta Urgente di incontro.









Le scriventi Segreterie Territoriali della FEMCA CISL, FILCTEM CGIL, UILTEC UIL, UGL Chimici e CISAL Chimici, a seguito dell’incontro avuto in sede di Prefettura Brindisi, lo scorso 25 maggio, resosi necessario dopo l’Ordinanza del Sindaco di Brindisi di sospensione dell’esercizio dell’impianto di Cracking di Versalis, da cui è scaturito l’impegno dell’ill.mo Prefetto di convocare un tavolo tecnico con l’imprescindibile presenza del Sindaco, visti gli ulteriori sviluppi:





- report preliminare sui dati ambientali di arpa Puglia;

- interessamento della Regione Puglia;

- ulteriore Ordinanza Sindacale di blocco delle attività;

- risultati e decisioni del consiglio comunale monotematico;

- richiesta Versalis di revoca delle Ordinanze.





Si ritiene estremamente urgente giungere alla definizione del tavolo in questione, con tutti i Soggetti in indirizzo, nel più breve tempo possibile, anche e soprattutto perché la vicenda sta assumendo una gravità tale che va ben oltre la disquisizione tra la Qualità dell’Aria e le Attività Produttive, bensì sta per sfociare in problematiche di carattere sociale e di ordine pubblico.





Si rammenta che ad oggi sono trascorsi 8 giorni dall’emanazione della prima Ordinanza sindacale e che l’impatto di tale decisione inevitabilmente ricadrà sui Lavoratori ed avrà rilevanza anche su altri settori merceologici che per le attività produttive del Petrolchimico occupano centinaia di dipendenti: metalmeccanica, edilizia, logistica, servizi e trasporti.





Inoltre nelle more di una definizione della vicenda al fine di gestire e tutelare i Dipendenti di Versalis e delle altre Aziende del Petrolchimico, le scriventi Segreterie Territoriali convocheranno una Assemblea Generale dei Lavoratori all’inizio della prossima settimana, per definire l’eventuale doveroso percorso di protesta da avviare