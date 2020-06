FITTO CANDIDATO, FI PUGLIA: “L’UNITA’ DEL CENTRODESTRA E’ IL SUCCESSO DI TUTTI. ORA AVANTI VERSO LA VITTORIA. NEI COMUNI VALUTIAMO I PROFILI”

“Con Raffaele Fitto candidato alla presidenza della Regione iniziamo la corsa verso la vittoria per il bene della Puglia. L’unità del centrodestra è il successo di tutti ed è il risultato per cui Forza Italia ha lavorato incessantemente dall’inizio, spingendoci anche a dei sacrifici per tenere strette le maglie della coalizione. Non solo: stiamo lavorando da tempo, in silenzio e con grande e incessante sforzo, per organizzare delle liste di peso in ogni provincia. Forza Italia sarà rappresentata nei ruoli più importanti di governo della Puglia e il risultato dei nostri candidati contribuirà a dare un risultato che auspichiamo sorprenderà positivamente anche i nostri alleati. E’ necessario far vincere la coalizione e dare soddisfazione alla maggioranza dei pugliesi che oggi finalmente vedono nel centrodestra un’occasione per mandare a casa il centrosinistra dei fallimenti. Adesso guardiamo anche alle elezioni amministrative. Pretenderemo, come è giusto, che in ogni comune pugliese al voto siano individuati candidati con profili autorevoli e supportati dal territorio”.



Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.