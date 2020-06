Brindisi. L’Assemblea dei Soci approva un nuovo Bilancio positivo per la STP

Si è svolta mercoledì 23 giugno 2020, l’Assemblea dei Soci della STP Brindisi nella quale è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2019 che per il sesto anno consecutivo espone un utile di circa380 mila euro. Questo risultato conferma l’efficacia e l’impegno nell’efficientamento dei processi aziendali e nell’assicurare continuità al consolidamento patrimonialeposto in essere negli ultimi anni.





All’Assemblea il socio Provincia di Brindisi è stato rappresentato dal Consigliere dott. Salvatore Ripa ed il socio Comune di Brindisi dal Sindaco ing. Riccardo Rossi.





I rappresentanti degli Enti soci hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti. Il Sindaco Rossi ha altresì espresso gratitudine verso tutti i dipendenti STP che quotidianamente assicurano la mobilità dei cittadini con abnegazione e professionalità e tanto pur nelle particolari condizioni in cui hanno operato nella fase di emergenza per COVID-19.





Il Direttore Avv. Maurizio Falcone ha evidenziato come i positivi risultati economico-finanziari e tecnico-operativi raggiunti siano stati resi possibili dalla collaborazione e dal fattivo apporto di tutte le componenti aziendali: lavoratori, organizzazioni sindacali, organi di controllo ed amministratori.