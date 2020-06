REGIONALI 2020 - PRIMA USCITA DEL CANDIDATO PRESIDENTE DEL CENTRODESTRA, RAFFAELE FITTO, INSIEME A GIORGIA MELONI

La prima uscita da candidato presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto, l’ha voluta fare accanto alla leader del suo partito, Giorgia Meloni, colei che più di chiunque altro ha creduto, mesi e mesi fa nella sua candidatura e con determinazione e lungimiranza è riuscita a spuntarla al tavolo della coalizione.





“Il centrodestra ha scelto come candidato alla regione Puglia la persona che i sondaggi davano come maggiormente gradita per i cittadini, Raffaele Fitto. Si parla tanto del tempo che ci abbiamo messo per trovare gli accordi, almeno noi li troviamo gli accordi. Gli altri non li trovano. Noi del centrodestra troviamo una soluzione, le nostre visioni sono compatibili, vinciamo insieme e poi lavoriamo e governiamo bene. E non stiamo a litigare ogni giorno come fa la maggioranza di governo". Ha detto durante la conferenza stampa Giorgia Meloni.