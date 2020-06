CONFCOMMERCIO – RIUNITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFGUIDE BRINDISI. NOMINATA VICE PRESIDENTE E CONVOCATA L’ASSEMBLEA

Si è riunito presso la sede di Confcommercio Brindisi il Direttivo di Confguide Brindisi (associazione di categoria delle Guide ed Accompagnatori turistici abilitati).





Il Consiglio Direttivo, riunitosi a seguito dell’assemblea Costituente del 17 Giugno 2020, ha tracciato le linee guida dell’azione sindacale che saranno illustrate nel corso di una assemblea generale che sarà convocata presso la sede di Confcommercio Brindisi, alla quale saranno invitate a partecipare tutte le guide e gli accompagnatori turistici di Brindisi e provincia.





All’assemblea saranno inoltre invitati tutti gli attori del turismo locale. “Sarà il modo di conoscere e farci conoscere da tutti coloro i quali svolgono un ruolo attivo nella promozione turistica del territorio – commenta il dott. Luca Adamo (Presidente di Confguide Brindisi) – lavoreremo perché nel Brindisino cresca sempre di più la consapevolezza dell’importantissimo ruolo che rivestono le guide turistiche quali veri e propri ambasciatori qualificati del territorio”.





Durante il Consiglio Direttivo si è proceduto alla nomina del Vicepresidente e del Segretario. Su proposta del Presidente, è stata eletta Vicepresidente all’unanimità la Dott.ssa Antonella Golia.





Luca Adamo : “Sono davvero contento dell’elezione di Antonella Golia al ruolo di Vicepresidente. Sono certo che Antonella, da professionista esperta qual è, saprà svolgere al meglio un compito che non poteva che essere il suo. Antonella, punto di riferimento del turismo locale e soprattutto ostunese, insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo, garantirà professionalità e quella radicata presenza territoriale fondamentale per poter rendere produttivo il ruolo di una associazione di categoria importante qual è Confguide”.





Antonella Golia : “Ringrazio di vero cuore per l’incarico che la Confcommercio Brindisi, il Presidente ed il Consiglio Direttivo hanno deciso di affidarmi. Sono molto soddisfatta del gruppo di lavoro che si è creato e che certamente porterà a grandi soddisfazioni e tanti obiettivi raggiunti. Mi impegnerò con il Presidente nel coordinare l’attività sindacale e nel valorizzare la nostra professione”.





Ruolo fondamentale, nell’organizzazione delle attività della nascente associazione di categoria sarà ricoperto dal Segretario eletto, dott. Daniele Spedicati





Daniele Spedicati : “Sono onorato del ruolo che il Presidente ed il Consiglio Direttivo hanno deciso di affidarmi. Credo fortemente nella potenzialità delle associazioni di categoria che non possono che svolgere la loro attività al servizio del territorio e delle figure professionali che in esso operano”.





Il Consiglio Direttivo









Presidente Dott. Luca Adamo : Guida Turistica Abilitata. Laureato in Conservazione dei Beni Culturali ad indirizzo archeologico. Noto divulgatore storico con al suo attivo collaborazioni importanti in campo archeologico-divulgativo (ne sono un esempio la collaborazione con Sky Arte, Rai, Pugliapromozone, per quanto attiene alla documentaristica). Pluriennale esperienza nel campo della didattica specialistica, scolastica e per il turismo. Pluriennale esperienza nella gestione e fruizione dei beni Culturali. Collabora con molte importanti realtà culturali ed attualmente è presidente di Puglia Experience Lab con sede a Brindisi.















Vicepresidente Antonella Golia : Guida Turistica Abilitata. Laureata in Beni Culturali e specializzata in gestione e management del beni culturali. Si occupa di qualificazione e valorizzazione dell’offerta turistica territoriale con didattica museale e costruzione di itinerari esperienziali. Negli ultimi dieci anni ha gestito beni monumentali ecclesiastici, musei, infopoint, e mostre internazionali. Attualmente è amministratore di M’Arte sas-itinerari turistici e servizi.















Segretario Daniele Spedicati : Guida Turistica Abilitata. Laureato in Conservazione dei Beni Culturali, specializzato in storia dell’arte, esperto in valorizzazione e fruizione dei beni culturali come amministratore di Eliconarte.





Consigliere Maria Concetta Velardi : Guida Turistica Abilitata. Laureata in Beni Culturali, esperta in didattica per l’infanzia e tradizioni locali. Attualmente è presidente dell’associazione Ar.Tur luoghi d’arte e d’accoglienza.