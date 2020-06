VALENTINA PALMISANO: Bene la riattivazione del volo diretto Brindisi-Milano. Ora Alitalia dimostri nei fatti di avere a cuore la nostra Regione.

«Bene la riattivazione del volo diretto Brindisi-Milano. Ora Alitalia dimostri nei fatti di avere a cuore la nostra Regione. Il Salento e la Puglia hanno uguali diritti e le stesse necessità di ripartenza del resto d’ Italia».





E’ questo il commento dell’on. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) dopo che Alitalia, come comunicato da Aeroporti di Puglia, ha disposto il ripristino del collegamento diretto da Milano Malpensa a Brindisi “Papola-Casale”, a partire dal prossimo primo luglio.





«Nelle scorse ore avevo depositato al Ministro dei Trasporti Paola De Micheli un’interrogazione a risposta scritta per avere chiarimenti circa la decisione assunta dai vertici di Alitalia, che penalizzava oltremodo l’intero Salento ed in particolare lo scalo di Brindisi. Un territorio, in questo momento storico - afferma la parlamentare brindisina- che deve essere messo nelle stesse condizioni di altre realtà, anche potendo contare sui servizi offerti da un’azienda come Alitalia, che sarà risanata con tre miliardi di fondi pubblici».

Scenari, senza il diretto Brindisi-Milano, che avrebbero aggravato il comparto turistico pugliese, soprattutto durante le stagione estiva.