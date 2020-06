ZULLO: "LO SPETTACOLO DISUMANO DAVANTI AL PERRINO DI BRINDISI LA FOTOGRAFIA NITIDA DELLA PEGGIORE SANITA' PUGLIESE"

Di seguito, una nota di Ignazio Zullo, capogruppo Fratelli d'Italia alla Regione Puglia.





"Lo spettacolo offerto oggi dalla fila interminabile di persone in coda per ore sotto al sole cocente per accedere all'ospedale Perrino di Brindisi è disumano, prima ancora che sconcertante. La conferma dell'assoluta mancanza di strategie e di programmazione per la gestione del ritorno alla normalità nel plesso ospedaliero dopo l'emergenza Covid-19, dopo mesi di blocco assoluto di gran parte delle normali attività e prestazioni, delle visite ambulatoriali e di controllo di una lunga serie di patologie, dei servizi e delle prestazioni erogate e da erogare.



Mesi evidentemente sprecati, alla luce di quanto sta accadendo: un rischio dal sottoscritto più volte paventato, ma che non è stato evidentemente preso nella dovuta considerazione, a ogni livello. E che ha nuovamente mandato in tilt la sanità pubblica locale, anche e soprattutto attraverso il combinato disposto con cronicità imputabili all'attuale, disastrosa (non) gestione della sanità da parte del governo regionale, a partire dalle liste d'attesa, per continuare poi con la medicina territoriale rimasta nel limbo.