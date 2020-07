Inchiesta della Procura di Bari sulle regionali: Valentina Palmisano: Sdegno e indignazione profonda.

«Sdegno e indignazione profonda: auspico che le indagini facciano immediata chiarezza per evitare di falsare le prossime elezioni regionali». E’ questo il commento dell’ On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) in seguito ai primi accertamenti emersi da un’inchiesta della Procura di Bari, su un presunto giro di polizze false, per ottenere contributi a fondo perduto, e assunzioni in cambio di voti per l’imminente competizione elettorale in Puglia.





«Confermando la massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine ritengo necessario che nel breve tempo sia fatta luce sui fatti che stanno emergendo in queste ore. Occorre fare in modo- sottolinea la parlamentare brindisina- che le prossime elezioni non siano falsate da questi atti e comportamenti criminali».





L’on. Valentina Palmisano aggiunge un altro elemento nel suo intervento.