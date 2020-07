APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE IL CALENDARIO FIERISTICO PER IL 2021

Via libera, nei giorni scorsi, da parte della Giunta regionale al calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali che si svolgeranno in Puglia nel corso dell’anno 2021.





Si tratta di un adempimento previsto dalla legge regionale n. 2 del 9 marzo 2009, recante norme su “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale”, che quest’anno assume un significato particolarmente importante vista la condizione di profonda crisi in cui verte questo settore strategico per la nostra economia, a causa dell’epidemia da Covid-19.





Con l’approvazione del calendario fieristico per il 2021 tutti i soggetti interessati possono ora organizzare le proprie attività per il prossimo anno avendo un quadro di riferimento chiaro e potendosi coordinare anche con le altre manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero, in modo da evitare sovrapposizioni.





Sono complessivamente 47 le fiere che si svolgeranno in Puglia nel 2021, tra generaliste e di settore, distinte in internazionali (7), nazionali (18) e regionali (22).

Come noto quello fieristico è un settore storicamente di fondamentale importanza per la nostra economia, soprattutto nell’ottica di promuovere lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle nostre attività produttive e commerciali, con un impatto significativo anche sotto il profilo occupazionale.





Dopo la crisi di questo primo semestre del 2020 che ha portato a ripensare anche in chiave virtuale e innovativa questo comparto, ci auguriamo che il prossimo anno, compatibilmente con le esigenze sanitarie, sarà possibile ripartire di slancio ed il Governo regionale, col Presidente Emiliano, sta facendo tutto quanto è nelle sue possibilità per creare le condizioni ideali per una rapida ed effettiva ripresa anche di questo settore economico.





MINO BORRACCINO

ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO