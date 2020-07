CLASSIFICA PRESIDENTI REGIONE DEL SOLE 24ORE, FI: “EMILIANO BOCCIATO DAI CITTADINI, SCOCCA L’ORA DEL CENTRODESTRA”

“Emiliano precipita al penultimo posto nella classifica del Sole 24ore sul gradimento dei presidenti di Regione. E’ il segno che sta per scoccare l’ora del centrodestra alla guida della Puglia ed è un risultato che non ci sorprende: i cittadini, in questi anni, hanno potuto tastare con mano l’inadeguatezza di una classe dirigente che non solo non è stata in grado di risolvere i problemi della Puglia, ma li ha persino aggravati! Dalla sanità all’agricoltura, la Giunta Emiliano ha collezionato una mitragliata di fallimenti di cui non siamo contenti, perché hanno inciso profondamente nel nostro tessuto economico. Siamo sicuri che a settembre i pugliesi daranno il via ad una nuova fase di cambiamento e di buon governo: noi di Fi schiereremo il meglio delle nostre energie con candidati seri, competenti e in grado di supportare Raffaele Fitto nel cammino di rilancio della Puglia”.



Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.