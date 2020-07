Asl/ Br, esternalizzazione servizio pulizia Sanitaservice. Bozzetti (M5S): “Lavoratori vanno tutelati, ma Emiliano continua ad ignorarli”

“Chiediamo un incontro urgente con il presidente Emiliano in cui possa dire chiaramente cosa intende fare per i lavoratori del servizio di pulizia e sanificazione della Sanitaservice della Asl di Brindisi che, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, rischiano l’esternalizzazione, che causerebbe un rinnovato precariato, l'instabilità lavorativa ed una grave perdita di diritti per moltissimi lavoratori e per le proprie famiglie”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti, che ha inviato una nota direttamente al presidente della Regione Emiliano per chiedere un intervento e una presa di posizione chiara alla luce anche dell’impegno preso dal direttore generale della Asl di Brindisi Pasqualone con i lavoratori e le organizzazioni sindacali per portare all’attenzione della Regione la loro vicenda.