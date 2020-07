LOPALCO CANDIDATO CON EMILIANO, FI PUGLIA: “NOI FACILI PROFETI. ORA IL PROF SI DIMETTA E CHIEDA SCUSA AI PUGLIESI”

Nota del commissario regionale di Fi, l’on Mauro D’attis, e del vice, il sen Dario Damiani.





“Siamo stati facili profeti: il prof Lopalco ha annunciato la sua candidatura nelle liste di Emiliano. Bene, l’avevamo già capito, ma ora si dimetta dal suo incarico in Regione -che è costato ai pugliesi 120mila euro- e chieda scusa ai cittadini per averlo utilizzato come trampolino di lancio elettorale. Incarico che doveva essere meramente scientifico per affrontare la pandemia, ma che invece si è rivelato strumentale per garantire una straordinaria visibilità mediatica a Lopalco. Ciò che ci fa sorridere, tuttavia, è il silenzio del centrosinistra sulle ultime dichiarazioni Emiliano: ha candidamente affermato che Lopalco sarebbe un ottimo assessore alla sanità e che è meglio uno come lui “che capisce” di altri che prendono molti voti. Tradotto: per Emiliano, i consiglieri regionali della sua coalizione e gli altri candidati sarebbero degli incompetenti! Un motivo in più per non votare né loro, né Emiliano e tantomeno Lopalco”.