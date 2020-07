GUADALUPI (FDI): 800 LAVORATORI DEL GRUPPO DEMA RISCHIANO IL POSTO NEL SILENZIO TOTALE DI COMUNE, PROVINCIA E REGIONE

Il Governo nazionale non tiene in alcuna considerazione il territorio brindisino e – nel caso specifico – la vita di 800 famiglie di chi lavora nel gruppo DEMA-DAR-DCM in Puglia e in Campania.





Sono trascorsi più di due mesi dall’ultimo incontro svoltosi in sede ministeriale e non si muove foglia. Il tutto, nel silenzio generale del Governatore della Puglia Michele Emiliano e del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi che anche in questa occasione dimostra di voler ignorare i problemi dei suoi concittadini.





Nella nostra città sono ben 300 i lavoratori che rischiano di perdere la propria occupazione, ma le urla di dolore delle organizzazioni sindacali pare non ascoltarle nessuno, a cominciare da chi ha il compito di guidare due enti importanti come il Comune capoluogo e la Provincia. Del resto, è ciò che sta avvenendo anche per tante altre realtà industriali che hanno già chiuso o che rischiano di chiudere i battenti.





Questa vicenda rappresenta, pertanto, il fallimento delle politiche del lavoro di un centro sinistra da mesi interessato solo a portare a termine operazioni elettorali, ignorando chi si sarebbe aspettato risposte concrete invece delle solite belle parole.