Mesagne, Piano Eliminazione Barriere Architettoniche: i cittadini invitati a scriverlo insieme al Comune

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale di Mesagne ha avviato le iniziative interne ed esterne, queste attraverso il primo incontro pubblico che si è tenuto lo scorso 7 luglio, per il percorso finalizzato alla redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente e in accordo con le linee guida regionali definite nella D.G.R. puglia n. 2062 del 18 novembre 2019.





“Le attività intraprese hanno lo scopo di programmare gli interventi necessari per rendere accessibili e fruibili a tutte le persone, disabili e non, edifici pubblici, marciapiedi, strade, parchi. Una modalità di progettazione che non potrà prescindere da una stretta collaborazione tra pubblico e privato”, spiega il sindaco Toni Matarrelli nella lettera ai cittadini pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Mesagne. Come specificato dal primo cittadino, i soggetti coinvolti - Amministrazione Comunale, progettista, operatori economici e sociali, professionisti del settore e i vari stakeholder che potranno intervenire - saranno parte attiva di un processo che si pone come obiettivo, nel medio periodo, quello di abbattere gli ostacoli che causano quotidiane difficoltà alle persone disabili, ma anche ad anziani, bambini e mamme con passeggini.