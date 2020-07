Dichiarazione di Lopalco nel bollettino Covid, Fi Puglia: “Continua la campagna elettorale del prof con i soldi dei pugliesi”

“Continua, con una buona dose di sfacciataggine, la campagna elettorale del prof Lopalco con i soldi dei cittadini pugliesi: infatti, nel bollettino epidemiologico del coronavirus è stata inserita una dichiarazione del coordinatore della task force regionale.



È a dir poco inusuale che l’ufficio stampa istituzionale della regione Puglia dirami il bollettino con le dichiarazioni di un tecnico che, ormai, di “tecnico” ha ben poco avendo deciso di entrare in politica.



Lopalco, che si candiderà alle regionali con Emiliano, ormai è senza freni e continua ad utilizzare l’incarico in Regione -retribuito grazie ai sacrifici dei pugliesi che pagano le tasse- per farsi pubblicità elettorale.



La sua discesa in campo è legittima, ma per rispetto dei cittadini dovrebbe dimettersi immediatamente. Purtroppo, il professore ci ha preso gusto e ha deciso di non schiodarsi dalla poltrona”.



Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.