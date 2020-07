E-DISTRIBUZIONE AVVIA IL CHECK UP CON ELICOTTERO SULLE LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI E TARANTO

Prosegue il piano di verifica delle linee elettriche aeree in tutta la Puglia. Dopo aver ispezionato circa 3.000 chilometri di linee di media tensione nella provincia di Lecce, si prosegue ora su circa 2.500 chilometri nella provincia di Brindisi e Taranto.





Da terra e anche dal cielo, riprendono i controlli incrociati delle linee elettriche aeree di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di bassa e media tensione in Italia, per garantire a tutto il territorio pugliese un servizio elettrico efficiente, resiliente e di qualità.



A partire dalla prossima settimana e per tutto il mese di agosto, un elicottero dotato di particolari apparati tecnologici sorvolerà a bassa quota le linee elettriche di media tensione della provincia di Brindisi e Taranto. Numerose le città coinvolte: da Fasano a Torchiarolo, da Martina Franca a Ginosa, da Laterza a Manduria. La tecnologia utilizzata consentirà a E-Distribuzione di verificare in minor tempo lo stato di salute di oltre 2.500 chilometri di cavi aerei e di centinaia di sezionatori aerei di manovra. Complessivamente si tratta di una rete elettrica che alimenta oltre 6300 cabine elettriche di trasformazione e fornisce energia elettrica a circa 87 mila clienti.