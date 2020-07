“WOW! Fasano”: piazza Ciaia sarà PLASTIC FREE ZONE

Anche quest’anno piazza Ciaia sarà “Plastic Free Zone” in occasione degli eventi musicali dell’estate 2020





Nonostante le difficoltà e le incertezze dovute all’emergenza Covid-19, l’Amministrazione comunale e gli operatori commerciali del cuore pulsante della Città di Fasano, non hanno voluto rinunciare a perseguire gli obiettivi di tutela e rispetto dell’ambiente, mettendo in atto, anche quest’estate, il progetto “Fasano Plastic Free”.





Il progetto è nato in maniera sperimentale lo scorso anno, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico per la Valorizzazione Internazionale del Territorio del Comune di Fasano, in stretta collaborazione con Caffè Bella Napoli e Faso Cafè, con l’obiettivo di promuovere un limitato uso della plastica, educando cittadini, viaggiatori e appassionati di musica ad una prospettiva sostenibile.





I due esercizi commerciali partner del progetto, e tutti quelli che con essi vorranno aderire all’iniziativa, somministreranno cibi e bevande in contenitori biodegradabili e compostabili, durante tutti gli eventi musicali previsti in Piazza Ciaia, già a partire da questa sera, lunedì 27 luglio, con il primo evento di Fasanomusica.





Verrà, inoltre, allestita un’isola ecologica per garantire maggior decoro agli ambienti e rendere più accogliente e pulita l’area che ospiterà le manifestazioni culturali che da anni ormai contribuiscono a far crescere l’immagine di Fasano in tutta la Puglia.