EMERGENZA COVID 19 – FORZA ITALIA: LA REGIONE PUGLIA “DIMENTICA” I DIPENDENTI DELLA SANITASERVICE. A LORO NEANCHE UN EURO!

Troppo semplice considerare tutti gli operatori sanitari degli “eroi” e poi dimenticarsi degli anelli più deboli. E’ ciò che ha fatto la Regione Puglia, che per un riconoscimento economico a medici, infermieri e personale della Sanitaservice ha stanziato qualche milione di euro, senza preoccuparsi di verificare se la somma fosse sufficiente per tutti e soprattutto che venisse distribuita in maniera equa.





Sta di fatto che al personale della Sanitaservice non è giunto neanche un euro e che – cosa ancora peggiore – al momento nessuno sa fornire chiarimenti sull’argomento ai diretti interessati.





E’ questa l’attenzione che il Presidente Emiliano riserva a chi ha messo a rischio ogni giorno la propria vita per fronteggiare l’emergenza?





La realtà è che questa vicenda conferma un dato ineccepibile: la Sanitaservice è un contenitore al cui interno sono stati collocati gli anelli deboli della catena della sanità pubblica pugliese, di cui troppo spesso chi governa la Puglia si dimentica.