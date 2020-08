"WOW! Fasano": Presentato il cartellone di Bari in Jazz

Associato al cartellone condiviso "WOW! Fasano"il programma della rassegna musicale Bari in Jazz prevede ben 10 eventi a Fasano, dei 12 in programma.









FASANO -Con una videoconferenza online, e stata presentata la XVI edizione del Festival Bari in Jazz. Il Festival, realizzato grazie al sostegno del Comune di Fasano, Regione Puglia, Mibact - Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo, Comune di Bari, Comune di Alberobello, Citta Metropolitana di Bari, si svolgera dal 7 al 21 agosto, ed avra come citta simbolo Fasano e Monopoli. Infatti gli eventi, ben 12, si terranno nelle principalmente al Minareto.





Bari in Jazz in poche settimane ha messo insieme ventiquattro giovani musicisti, uniti a qualche veterano del jazz, dando vita a tredici concerti mozzafiato. Improvvisazioni che raccontano storie e creano tessuti sonori, con strumenti, voci, testi, che partendo dal jazz abbracciano il suono del Mediterraneo. Per un festival che si svolge in Puglia, e inevitabile. Un'intera costa che affaccia e scende verso il "Mare nostrum" come lo chiamavano gli antichi romani, e che assorbe di continuo suoni e parole di la del mare.

Bari in Jazz quest'anno e alla ricerca di poesia, dell'essenza delle cose, proponendo un cartellone artistico eterogeneo, raffinato e dolce, come i colori del territorio che lo accoglie, sempre piu curioso e interessato ai suoni di un festival metropolitano.





"Quella tra la Citta di Fasano e il Festival Metropolitano Bari in Jazz - ha spiegato il consigliere comunale delegato al coordinamento degli eventi estivi Pier Francesco Palmariggi - e una collaborazione consolidata. Insieme abbiamo realizzato eventi musicali di enorme valore, che hanno dato prestigio alla nostra citta e che resteranno per sempre nella sua storia culturale. Penso ai concerti di Fiorella Mannoia, di Francesco De Gregori e di Caetano Veloso in Piazza Ciaia, ma anche a tutti gli straordinari eventi alla Selva, nella bellissima cornice di Villa Damaso Bianchi, piu conosciuta come il Minareto, uno dei luoghi piu suggestivi del nostro territorio. Nel solco del percorso intrapreso, quest'anno il Minareto sara nuovamente centrale nella programmazione del Festival attraverso l'esibizione di artisti di altissimo livello, nazionale e internazionale. Di questo siamo orgogliosi e soprattutto grati allo staff di Bari in Jazz a cui daremo, come sempre, tutto il nostro supporto. "





Questo il calendario:





BARI IN JAZZ - PROGRAMMA DEL FESTIVAL





7 Agosto | ore 19:00





Chiostro dei Minori Osservanti, Corso Vittorio Emanuele 76, Fasano

Inaugurazione della mostra BLACK PEOPLE IN A WHITE WORLD di Valerio Corzani

Ingresso gratuito

7 Agosto | ore 21:00





Live | Minareto, Selva di Fasano

Concerto degli SHUTTLE (Erica Scherl, Gianfranco De Franco, Valerio Corzani)

Sonorizzazione del film PLANETE SAUVAGE di Rene_ Laloux

Ingresso: _ 8 + diritto di prevendita





8 Agosto | ore 12:00





Conferenza | Hotel Lido Torre Egnatia | Localita_ Capitolo, Monopoli

JAZZ ED ELETTRONICA: LA NUOVA FRONTIERA - "A CHE PUNTO SIAMO?"

con Marco Valente, DamirIvic, Valerio Corzani

Ingresso gratuito





9 Agosto | ore 12:00





Conferenza | Hotel Lido Torre Egnatia | Localita_ Capitolo, Monopoli

NEW BLACK - 4 NUOVE ONDE SONORE AFRICANE: Electrocha_bi (Egitto), Tishoumaren o Desert blues (Mali, Niger, Algeria), Funana_ (Capoverde), Shangaanelectro (Sud Africa) con Luca D'Ambrosio, GabinDabire_, Valerio Corzani

Ingresso gratuito





10 Agosto | ore 21:00





Live | Minareto, Selva di Fasano

ALY KEI_TA, JAN GALEGA BRO_NNIMANN e LUCAS NIGGLI

Ingresso: _ 10 + diritto di prevendita





Concerto con il supporto di Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura





11 Agosto | ore 20,30





Live | Minareto, Selva di Fasano

RAIZ & RADICANTO DUO Overture NATALINO MARCHETTI "Better Alone"

Ingresso: _ 10 + diritto di prevendita





12 Agosto | ore 21:00





Live | Minareto, Selva di Fasano

OMAR SOSA

Ingresso: _ 15 + diritto di prevendita





13 Agosto | ore 20,30





Live | Minareto, Selva di Fasano

KEKKO FORNARELLI Overture GIANLUCA BUFIS e GIANCARLO SABATINI "Ice Land"

Ingresso: _ 10 + diritto di prevendita





18 Agosto | ore 21:00





Live | Minareto, Selva di Fasano

L'ESCARGOT

Ingresso: _ 10 + diritto di prevendita





19 Agosto | ore 21:00





Live | Minareto, Selva di Fasano

RADIODERVISH

Ingresso: _ 15 + diritto di prevendita





20 Agosto | ore 20:30





Live | Minareto, Selva di Fasano

ULIA di ANNA CINZIA VILLANI Overture VINCENZO SAETTA e MARCO DE TILLA

Ingresso: _ 8 + diritto di prevendita





21 Agosto | ore 20:30





Live | Minareto, Selva di Fasano

LUCA AQUINO & GIOVANNI GUIDI Overture DANIELE CORDISCO e MARCO GUIDOLOTTI DUO

Ingresso: _ 10 + diritto di prevendita









PREVENDITE ONLINE:

https://www.ciaotickets.com/bari-in-jazz-festival





