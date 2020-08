Puglia: nasce Calce Bianca, il profumo che ricrea le fragranze del centro storico di Ostuni

È nato Calce Bianca, il profumo di Ostuni. La fragranza d’ambiente, frutto di un percorso di ricerca durato oltre due anni, interpreta e trasmette la tipicità del centro storico di Ostuni, reso famoso dai suoi vicoli medievali. Attraversando la fitta rete delle strade lastricate in pietra e delle case dipinte con calce bianca, traccia gli odori che hanno caratterizzato nel tempo uno dei più autentici “borghi bianchi “di Puglia





Calce Bianca è una fragranza eclettica costruita per esprimere al contempo l’aspetto autentico del borgo antico nelle sue note di agrumi e basilico, il vissuto quotidiano di chi vi abita attraverso le note di caffè, melagrana e mandorla dolce per poi evolvere infine con il vetiver, il sandalo e muschio rappresentando l’ aspetto dinamico e moderno della città di Ostuni.





Ad aver dato vita a questa speciale fragranza la Olfactys, Lab made in Puglia, che ha creato il logo olfattivo di importanti brand nazionali ed internazionali.





A contribuire allo sviluppo della fragranza c’è stata l’indiretta partecipazione dell’amministrazione comunale nella persona del sindaco Guglielmo Cavallo, che ha seguito dall’autunno scorso le ultime fasi di campionatura apportando il suo contributo anche nelle indicazioni di qualche nota che ha voluto fosse presente. In particolare oltre alla mandorla, il sentore delle carrube un tempo molto presenti nelle campagne ostunesi.





Come una finestra sensoriale sul Mediterraneo il respiro della ‘Città Bianca‘ diventa nel profumo, esperienza realistica ed immersiva ad immagine delle materie prime di origine naturale sapientemente strutturate per far sentire e quindi ricordare il tempo vissuto tra campagne e vicoli di questa parte di Puglia .





La direzione marketing Olfactys ha voluto che Calce Bianca, fragranza Ecolabel costruita con ingredienti naturali, prolungasse anche nella scelta del packaging una creazione ecosostenibile. Di qui l’idea di progettare una box in cartone riciclato, integrato al flacone in vetro, che possa essere utile anche oltre la diffusione di Calce Bianca.





La fragranza Calce Bianca è possibile sentirla ed eventualmente acquistarla nel negozio Autenticare, in Via Petrarolo 12 nel cuore del centro storico di Ostuni. Inoltre sullo shop online www.autenticare.it. Oltre alla versione da 250 ml nella sua box originale, è disponibile anche un flacone vaporizzatore da 150 ml, e seguiranno diversi accessori profumati a complemento delle versioni esistenti.





“Se Ostuni fosse profumo…sarebbe Calce Bianca!”, dicono soddisfatti da Ostuni.





A proposito di Olfactys





Olfactys ( www.olfactys.com ) realizza progetti di marketing olfattivo e profumazione ambientale.





Un Lab dove creatività, alta profumeria e tecnologia di diffusione, danno vita a spazi ed atmosfere uniche. Olfactys propone il logo olfattivo per aziende e brand, ovvero la creazione di un profumo esclusivo che toccando le corde emozionali del cliente lo coinvolga per farsi scegliere e ricordare. Inoltre, considerata la particolare alchimia che si crea tra luogo, profumo e sensi del cliente, elabora fragranze destinate esclusivamente alla profumazione ambientale.