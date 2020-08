Fasano. il Comune parteciperà al finanziamento pubblico per l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile

L’Ufficio di Protezione Civile del Settore Lavori Pubblici comunica che il Comune di Fasano intende partecipare al finanziamento pubblico per l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e per l’implementazione delle dotazioni generali per la prevenzione del rischio idrogeologico sull’intero territorio comunale.





Il Sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore con delega alla Protezione Civile Gianluca Cisternino,stanno seguendo da vicino questa fase del procedimento, in quanto è preciso intendimento di questa amministrazione mettere in sicurezza le zone del territorio particolarmente vulnerabili in relazione alle alluvioni ed agli allagamenti anche di centri abitati oltre che in relazione a tutti i rischi diPotezione Civile.





La struttura comunale di Protezione Civile, nella persona del tecnico responsabile Angelo Decarolis, Emergency Manager comunale, ha preparato una specifica progettualità per partecipare alla selezione.





Il bando per la selezione di proposte volte all’implementazione dei Piani di Protezione Civile con riferimento alla previsione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico, POR Puglia 2014-2020 Azione 5.1, prevede tra le altre procedure, l’obbligo di coinvolgere il Partenariato Economico e Sociale PES della Regione Puglia in relazione al protocollo d’intesa del 22 ottobre 2015 sottoscritto dal PES con ANCI Puglia (punto 3.2 del bando).





Il 10 agosto 2020 si è svolta, a seguito di apposita convocazione di tutte le parti interessate, una riunione in cui è stato illustrato il progetto e sono stati acquisiti suggerimenti e proposte.