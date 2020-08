CAOS ORDINANZA, FITTO: EMILIANO LA SMETTA CON QUESTA PAGLIACCIATA DELLA QUARANTENA E FACCIA FARE I TAMPONI A TUTTI I PUGLIESI CHE TORNANO DALLE VACANZE ALL'ESTERO





Di seguito la dichiarazione del candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto









“Alla vigilia di Ferragosto e quindi del periodo clou per il Turismo, o almeno quello che è riuscito a ripartire dopo il lockdown e le restrizioni, scoppia il caos ordinanze made in Emiliano.





“Incredibilmente ieri sera, 11 agosto, alle 20.22 viene annunciata dal presidente della Regione su Facebook un’ordinanza che prevede la quarantena per tutti coloro che rientrano da Grecia, Malta e Spagna che per? entra in vigore oggi (quasi per dare il tempo a qualche fedelissimo di tornare subito ed evitare controlli e quarantena! Incredibile). Dopo quasi 24 ore di vero caos, con pugliesi in vacanza che sono andanti in tilt al pensiero di tornare a casa e doverci stare dentro per 2 settimane e altri in procinto di partire che hanno assaltato le agenzie viaggi per disdire… ecco che ne viene annunciata un’altra ordinanza dove pare che basterà fare un tampone entro 48 ore dall’arrivo. Si tratta di una toppa chiaramente peggiore dell’ordinanza: e se la persona al rientro è positiva e fa il tampone alla quarantottesima ora, nel frattempo quanti altri avrà infettato? Intanto, si attivino tutte le Asl, visto che finora solo alla Asl di Bari era possibile fare il tampone, mentre per le altre province bastava la segnalazione al medico curante.