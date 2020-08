IL SOSTEGNO DEL PD FRANCAVILLESE A MAURIZIO BRUNO, CANDIDATO CONSIGLIERE REGIONALE DELLA PUGLIA

Il Circolo PD di Francavilla Fontana esprime soddisfazione per la candidatura nella Lista del Partito Democratico, alle elezioni regionali pugliesi del prossimo 20 e 21 settembre, di Maurizio Bruno a sostegno del Presidente Michele Emiliano.





Candidatura, questa, che il Gruppo dirigente dello stesso Circolo ha fortemente sollecitato ed ottenuto, avendo consapevolezza del lungo percorso positivamente scandito dal Partito Democratico nei recenti anni di governo della città.





Anche per tali ragioni, l’auspicio è che i concittadini e tutti gli elettori brindisini sappiano cogliere l'opportunità di eleggere un proprio diretto rappresentante in Consiglio regionale, capace di battersi per la crescita sociale, economica, culturale di tutto il territorio provinciale.





Assoluta priorità il Circolo attribuisce, fin da ora, a politiche regionali pugliesi: di rilancio di tutti comparti produttivi, declinandolo con la buona occupazione in particolare dei giovani; di attrazione di investimenti sia pubblici che privati; di ammodernamento del sistema infrastrutturale materiale e immateriale; di impiego di risorse significative per le rigenerazioni urbane; di risoluzione delle molteplici problematiche legate alla tutela dell'ambiente, ad iniziare dalle bonifiche dei siti inquinati; di ammodernamento del sistema di welfare; di appropriatezza del sistema sanitario e socio-sanitario; di potenziamento del sistema di promozione turistica, dei trasporti e della ricettività; di sostegno alle imprese innovative ed all’economia circolare.