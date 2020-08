COVID-19, ZULLO (FDI) A LOPALCO: “SE VIRUS NON VIAGGIA SUI BARCONI, NIENTE QUARANTENA PER CHI TORNA IN BARCA IN PUGLIA DALLA GRECIA? QUANTA CONFUSIONE...”

Nota del capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.









“Abbiamo una domanda per il prof Lopalco: Egregio professore, hai affermato che il coronavirus preferisce viaggiare in aereo in prima classe e non sui barconi.





Sulla base di tale affermazione e delle tue 32 pubblicazioni per l’esperienza al CARA di Bari, ti chiedo: l'ordinanza farlocca sull'obbligo di quarantena per chi rientra dalla Grecia si applica solo a chi torna in aereo?



Domanda legittima perché dalle tue affermazioni discenderebbe che, non viaggiando il virus sui barconi (e quindi anche sulle barche!), i pugliesi in ritorno dalla Grecia in barca non potrebbero essere infetti e, dunque, non sarebbero da sottoporre all’obbligo di quarantena!