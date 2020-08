DEPOSITATA A BRINDISI LA LISTA “POPOLARI CON EMILIANO” PER LE ELEZIONI REGIONALI – CAPOLISTA IL CONSIGLIERE USCENTE MAURO VIZZINO

E’ stata depositata stamane a Brindisi, presso l’ufficio elettorale del Tribunale, la lista “Popolari con Emiliano” per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia.





Ne fanno parte:





- Mauro Vizzino, capolista, di Mesagne, consigliere regionale uscente e Presidente della Commissione Ambiente.





- Maria Siliberto, di Villa Castelli, avvocato ed assessore allo sport, turismo e istruzione nel Comune di Villa Castelli





- Mimma Maggiore, di San Pancrazio Salentino, architetto





- Tiziana Barletta, di San Michele Salentino, laureata in Giurisprudenza ed assessore all’ambiente, istruzione e gentilezza del Comune di San Michele





- Giuseppe Polito, di Erchie, dirigente medico dell’ospedale Perrino di Brindisi e consigliere comunale ad Erchie.