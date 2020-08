Lucia Trinchera: "Ancora episodi di malasanità in Puglia"

Purtroppo siamo di fronte ad un nuovo episodio di malasanità pugliese. Ieri mattina ho incontrato una signora che giovedì, a seguito di un infortunio domestico, ha riportato una frattura del polso scomposta con necessità di intervento.







La signora, recatasi presso l'Ospedale di Francavilla Fontana, dopo una lunga e paziente attesa, è stata sottoposta alle cure dei medici che hanno provveduto a stabilizzare il polso con un gesso, fin qui tutto nella norma se non fosse che per "mancanza di posti letto in tutta la provincia di Brindisi", come riportato testualmente da referto, la signora è stata quindi mandata a casa e invitata a presentarsi l'indomani per verificare la disponibilità di posti.



Nella giornata di ieri la Signora si è nuovamente recata presso l'ospedale di Francavilla Fontana, ma purtroppo è stata messa alla porta con testuali parole "E' inutile che lei attenda non c'è posto". Dolorante è stata costretta a ritornare a casa e mi ha contattata, disperata.



Ho provveduto a contattare l'ospedale di Ostuni dove, in pompa magna, è stato inaugurato il reparto di ortopedia solo qualche giorno addietro. La struttura mi ha confermato la mancanza di posti (solo 9 posti in reparto) e la Signora è stata costretta a rivolgersi al pronto soccorso di Martina Franca dove le hanno dato la disponibilità all'intervento per la giornata di oggi.



Tutto questo è a dir poco vergognoso e merita di essere denunciato. Chi ha accolto la Signora, fornendole il primo intervento infatti, vista la gravità della situazione, avrebbe dovuto trovare una soluzione utile in provincia o anche fuori, provvedendo anche al trasporto in ambulanza.



Le considerazioni amare su quanto sia deficitaria la nostra struttura ospedaliera e sanitaria a causa della carenza dei mezzi messi a disposizione dei nostri medici e dei professionisti sanitari, che cercano di svolgere il loro lavoro con dedizione, è sconcertante.



Come Consigliere Provinciale e candidata al Consiglio Regionale chiedo che il Presidente Emiliano faccia l'ultimo e forse unico atto di responsabilità nei confronti della Puglia e dei suoi cittadini ritirando la sua candidatura a Presidente. Questo per fare in modo che la Regione Puglia diventi una regione degna di innovazione e davvero degna di essere definita vivibile.





Lucia Trinchera



Consigliere Provinciale Brindisi Lega