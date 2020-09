A OSTUNI L'EVENTO FINALE DELLE “GIRLS ENERGICA TOUR” - 3 settembre 2020

Culminerà ad Ostuni il primo viaggio in Italia su moto a emissioni zero tutto al femminile. Due motocicliste molto seguite nel settore dell’automotive e del turismo su due ruote, Lorena Bega e Valentina Bruno – originaria della stessa Ostuni – concluderanno in Puglia un percorso di 1.000 km cominciato il 31 agosto a Firenze.

Il progetto, in partnership con Telepass, patrocinato da Legambiente e Save the Planet, ha lo scopo di disegnare la via dell’elettrico in Italia e di accendere i riflettori su tutta una serie di iniziative che hanno come comune denominatore la salvaguardia dell’ambiente, l’ecosostenibilità e la tutela del territorio attraverso le tecnologie del futuro prossimo.

Questa nuova visione di viaggio ha in Telepass, con la sua offerta di servizi green, safe & clean, il partner ideale: da sempre, infatti, l’azienda si impegna a diffondere l’idea che una mobilità più sostenibile, e a basso consumo di CO 2 , sia possibile anche nel nostro Paese.

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2020

Ore 18.15

presso la sede del GAL Alto Salento, C.da Li Cuti (ex SS 16), Ostuni ( Br )

Programma

18.15 Ritrovo

18.30 Arrivo delle motocicliste

Aperitivo di benvenuto offerto da aziende locali

19.00 Racconto del tour e considerazioni conclusive

• Saluti

o Guglielmo Cavallo, Sindaco di Ostuni

o Vincenzo Iaia, Presidente del GAL Alto Salento

• Proiezione Video dell’esperienza

• Brevi interventi

o Davide Cervellin, direttore marketing e dati, Telepass S.p.A.

o Ruggero Ronzulli, direttore Legambiente Regione Puglia

o Valentina Bruno, motociclista

o Lorena Bega, motociclista

o Mauro Bruno, partner fondatore, Elettricorse S.r.l.

o Elena Stoppiani, ingegnera ambientale, Save the Planet Onlus

• Parteciperanno gli sponsor tecnici del Tour:

o Vincenzo Campa, direttore rete vendita, Enegan S.p.A.

o Giacomo Stefano Leone, direttore sales & field marketing, Energica Motor S.p.A.

o Vito Minunni, area sales manager Europa, Energica Motor S.p.A.

• Modera