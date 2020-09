Brindisi. Sabato la cerimonia dello Smart Graduation Day

Sabato 12 settembre, a partire dalle 18.30, in piazza Sottile De Falco si svolgerà la cerimonia dello Smart Graduation Day. Il Comune di Brindisi, infatti, ha aderito all'iniziativa “Premio Laureati Covid” dell'assessorato a Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con ARTI Puglia e Anci Puglia, rivolto ai pugliesi che si sono laureati durante il lockdown.





Sul sito del Comune, nel mese di agosto, è stato lanciato il questionario per censire le studentesse e gli studenti, residenti a Brindisi, che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica da marzo 2020, in Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Puglia e non.





I 54 neo laureati che si sono registrati saranno omaggiati dal sindaco Riccardo Rossi nel corso della cerimonia "Smart Graduation Day" che, nella stessa giornata, si svolgerà anche in molti altri comuni pugliesi.





Ad ognuno di loro sarà donato un albero, come simbolo delle radici nel proprio territorio, che sarà messo a dimora in città dal personale comunale addetto. Gli alberi sono stati forniti da ANCI Puglia e Regione Puglia e ogni pianta riporterà una targhetta con il nome del laureato.