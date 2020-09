Mesagne. Avviso esplorativo per le associazioni di volontariato. Possono presentare manifestazione d’interesse per la concessione in uso di immobili di proprietà comunale

L’Amministrazione Comunale - recependo la necessità più volte rappresentata dal mondo associazionistico locale di poter disporre di sedi operative - ha approvato l’avviso per effettuare un’indagine esplorativa al fine di individuare le associazioni cittadinesenza scopo di lucro che hanno interesse alla concessione in uso di immobili di proprietà comunale.“La decisionescaturisce dalla consapevolezza della funzione sociale svolta degli enti del Terzo Settore, in particolare dell’associazionismo e del volontariato; si intende così garantire il supporto necessario allo svolgimento delle attività promosse dagli stessi, promuovendone lo sviluppo e l’autonomia”, ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli.





L’Amministrazione Comunale si riserva, attendendo gli esiti dell’avviso, di attivare successivo e specifico bando ad evidenza pubblica alla data del quale le associazioni dovranno essere in regola con le iscrizioni agli albi regionali, così come prevede il d. lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore).



“Il procedimento avviato è utile per accertare il fabbisogno logistico di tutte quelle realtà che operano in modo attivo e sinergico, tra di loro e in collaborazione con enti ed istituzioni, contribuendo al progresso culturale e sociale della comunità”, ha commentato il consulente alla Cittadinanza Attiva, Antonio Calabrese.





Le associazioni che necessitano di supporto potranno richiederlo rivolgendosi all’ufficio comunale ai Servizi Sociali - sito in via Castello, numero di telefono 0831776065 – o avvalendosi della consulenza gratuita offerta ogni giovedì - dalle 16 alle 18 presso la sede dell’ufficio di piano dell’Ambito Territoriale BR4 in via Santacesarea, 17 a Mesagne, telefono 0831.779207 – da un operatore del “CSV – Brindisi Lecce, Volontariato nel Salento”.