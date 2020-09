REGIONALI 2020, FITTO PRESENTA PROGRAMMA ELETTORALE

Decine di migliaia di chilometri percorsi per la Puglia e migliaia di incontri con cittadini, imprenditori, agricoltori, operatori sanitari, liberi professionisti e tante altre categorie per condividere le criticità, ma soprattutto le proposte per il rilancio della Regione: così, domattina, l’on. Raffaele Fitto, candidato del centrodestra pugliese, presenterà alla stampa il suo programma elettorale in vista delle prossime regionali, frutto dell’ascolto vero dei territori e degli operatori economici durante queste settimane.





L’appuntamento si terrà alle ore 11.00 nella Fiera del Levante, ingresso Monumentale - Impact Hub Bari.





Si ricorda che gli appuntamenti devono avvenire nel rispetto delle norme anti-Covid, quindi per evitare assembramenti l’on. Fitto è a disposizione per concedere interviste e foto anche a più riprese.

“Pubblicità elettorale” Luciano Ancora – mandatario elettorale Raffaele Fitto