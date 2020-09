BERLUSCONI TORNA A CASA, FI PUGLIA: “BENTORNATO PRESIDENTE!”

Nota del commissario regionale, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.





“Bentornato Presidente! Finalmente, il nostro presidente Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa. In realtà, non abbiamo sentito neanche per un giorno la sua mancanza perché è stato sempre presente, telefonicamente, per avere aggiornamenti sull’andamento della campagna elettorale. Però, è una gran bella giornata e gli facciamo i più affettuosi e sinceri auguri di pronta guarigione con tutti gli amici di Forza Italia Puglia”.