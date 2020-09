RIAPERTURA SCUOLE – CICLO VISITE ON. ARESTA (M5S) A STRUTTURE SCOLASTICHE COLLEGIO

Accompagnato dal Sindaco della Città di Francavilla Fontana Avv. Antonello Denuzzo, ha preso avvio nella giornata di ieri la visita istituzionale del deputato Giovanni Luca Aresta presso i principali Istituti scolastici di competenza comunale presenti sul territorio del Collegio.



La visita è proseguita oggi nelle città di Mesagne e Latiano, con la presenza dei rispettivi Sindaci Dott. Toni Matarrelli e Avv. Mino Maiorano e degli Assessori al ramo. Compatibilmente con gli impegni parlamentari, il ciclo di visite alle strutture scolastiche del comprensorio, proseguiranno anche nelle settimane successive.





“Si tratta di una occasione concreta – ha dichiarato il parlamentare – non solo per formulare gli auguri per la buona ripresa del nuovo anno scolastico, ma soprattutto per esprimere apprezzamento e vicinanza a tutti i soggetti impegnati per garantire l’avvio delle attività didattiche nelle migliori condizioni di sicurezza. Vogliamo essere vicini ai ragazzi, alle loro famiglie e al personale docente e ausiliario.”





“La distribuzione di due milioni e mezzo di banchi monoposto, ovvero dodici volte la produzione nazionale normale, è in corso – prosegue Aresta – ed è previsto che tutte le scuole ne siano dotate entro fine ottobre. Si comincia comunque tenendo alte le misure di sicurezza e la possibilità che le lezioni possano tenersi in spazi adeguati. D’altronde si sta cercando di fare in pochi mesi ciò che normalmente viene fatto in cinque anni.”





“Quanto alle mascherine – precisa il parlamentare - sono in via di consegna e comunque è stata data la precedenza alle regioni che hanno aperto prima e a quelle più duramente colpite dalla pandemia. Ricordo che la distribuzione di mascherine alle scuole avrà una cadenza settimanale/bisettimanale. Si tratta di uno sforzo straordinario che una volta a regime consentirà di garantire ampie scorte per tutti gli alunni e per il personale.”