REGIONALI 2020, DOMANI CONFERENZA STAMPA DI FITTO CON I COORDINATORI REGIONALI DELLA SUA COALIZIONE

Domani, 18 settembre - alle ore 12, a Caffè Murat, via Argiro 88, Bari – il candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto, terrà una conferenza stampa con i coordinatori regionali della sua coalizione (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Nuovo Psi e il rappresentante politico della lista La Puglia Domani) per fare il punto finale della campagna elettorale.





Si ricorda che gli appuntamenti devono avvenire nel rispetto delle norme anti-Covid, quindi per evitare assembramenti l’on. Fitto è a disposizione per concedere interviste e foto anche a più riprese.