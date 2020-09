Regionali 2020. Ylenia LUCASELLI: soddisfatti dei risultati ottenuti a Brindisi e in tutta la sua provincia.

A seguito di una prima valutazione sui risultati elettorali della tornata regionale dello scorso 20 e 21 u.s., il coordinamento provinciale e quello cittadino di FDI, si dicono soddisfatti dei risultati ottenuti a Brindisi e in tutta la sua provincia.





Intanto il dato nazionale: Il centrodestra incassa vittorie (schiaccianti) in Veneto e Liguria e aggiunge le Marche, da sempre fortino rosso, alla lista di regioni a trazione cdx.





Il centrosinistra gioca, invece, in difesa e alla fine riesce a confermarsi in Campania, Toscana e Puglia perdendo però seggi in tutta Italia.





Nella avanzata delle nostre liste su base nazionale, brilla la splendida vittoria delle Marche,





- storicamente di sinistra e che oggi vede Francesco Acquaroli , espressione diretta di fdI diventarne Governatore - , e soddisfano ampiamente le percentuali raggiunte in ogni Regione, con un dato complessivo che ci pone al terzo posto nelle classifiche di gradimento da parte degli elettori italiani, primi nel sud Italia: Fratelli d’Italia è infatti l’unico partito che cresce in ogni regione!





In Puglia , con quasi 212.000 voti ed il 12.63 %, siamo il secondo partito, ed abbiamo eletto un consigliere in ognuna delle sei province , andando a costituire un presidio di attenzione nei confronti delle scelte che il centrosinistra riterrà di effettuare, continuando a vigilare sul loro operato, proporre iniziative , e contrastare quanto riterremo errato nelle scelte a farsi, nell’interesse della nostra regione e dei pugliesi.





Allo stesso tempo sottolineiamo con soddisfazione che la provincia di Brindisi è l’unica dove il candidato del centrodestra supera il presidente uscente e neoeletto Michele Emiliano: Raffaele Fitto incassa infatti ben 77.153 voti ed il 43,70%, a fronte di 71.473 voti e del 40,48% di Emiliano.





Passando ai dati dei partiti, FdI totalizza il ragguardevole risultato di 23.880 voti e con il 15,05% è in assoluto il primo partito in Provincia di Brindisi, sia in termini di voti che di percentuali, e raggiunge la agognata elezione di un Consigliere ,nella persona di Luigi CAROLI, già Sindaco di Ceglie Messapica, primo degli eletti con 6642 preferenze, seguito dalla buona affermazione di Pietro Guadalupi, con 3927 ( di cui ben 2779 nel capoluogo), con a ruota Pino Carbone con 3.165, Tiberio Saccomanno con 3.017, e Giuliana Giannone con 1.675.

“Sono estremamente soddisfatta del lavoro compiuto in queste settimane dai candidati, dai dirigenti, dagli iscritti e dai militanti di fratelli d’Italia della provincia di Brindisi”,- afferma il Commissario provinciale Ylenia LUCASELLI,- “ i risultati raggiunti sono la dimostrazione reale di un partito vivo e presente nel corpo elettorale e nelle varie comunità cittadine, con una rispondenza ed una attenzione nei confronti della destra Politica e Sociale dimostrata sia col voto, che dalle continue richieste di apertura di nuovi circoli in ogni comune della provincia, richieste che saranno valutate dagli organi del partito ed alle quali daremo celeri risposte, convinti come siamo che un partito debba essere una Comunità aperta ,accogliente, dove ognuno può e deve trovare il suo ruolo e la sua dimensione con la volontà di donare qualcosa alla propria Comunità: impegno, passione, e militanza disinteressate”.





“Sono state settimane di intensa mobilitazione e di impegno e per questo ringrazio il mio Co coordinatore Alberto MAGLI, il Vicecoordinatore Francesco Fiera i due segretari cittadini (Cesare MEVOLI e Sabrina DE PUNZIO) e tutti i candidati e militanti che hanno lavorato con dedizione nonostante le difficoltà di questa particolare campagna elettorale.”.





“Nei prossimi giorni riuniremo i vertici del partito, per fare il punto della situazione”, conclude l’On.le LUCASELLI,” e per intavolare una serie di iniziative per organizzare eventi e manifestazioni in tutti i Comuni. Approfitto dell’occasione per fare gli auguri di buon lavoro ai sindaci ed ai consiglieri eletti. Siamo vicini e faremo quanto in nostro potere per garantire la vittoria di Angelo PALMISANO, candidato sindaco di Ceglie Messapica, per il ballottaggio che si terrà tra 15 giorni. Viva fratelli d’Italia”.





On.le Ylenia LUCASELLI

