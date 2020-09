Hortus Ostuni. “Rose fiorite anche in autunno?” Grazie alle rose Pemberton si può: la particolare specie fiorisce in autunno come fosse la primavera.

Ripartono dalla Puglia e precisamente da Ostuni, gli affascinanti racconti intorno ai temi botanici curati della scrittrice Nicoletta Campanella. Nell’ambito della mostra mercato “Hortus Ostuni” domenica 27 settembre alle ore 17 presso lo spazio incontri della Villa Comunale “Sandro Pertini” si terrà l’appuntamento "La vie en roses" - Le virtù degli Ibridi di Moscata del Reverendo Pemberton e di Ann Bental nei giardini contemporanei". L’incontro si svolge con il Patrocinio della Fondazione Orto Botanico del Salento e dell’Associazione Ville e Giardini di Puglia. Ad introdurre i lavori sarà Alma Sammarco, Vicepresidente Hortus Puglia mentre Fabio Ippolito, agronomo paesaggista e curatore dell'Orto botanico del Salento, coordinerà l’incontro.





L’attesa ospite, Nicoletta Campanella, curatrice de "La vie en roses" collana editoriale della Nicla Edizioni, dedicata alla storia delle rose, attraverso la botanica, l'arte e il costume, è giornalista e scrittrice, nonchè testimonial di un inedito fenomeno editoriale da lei stessa creato con la Nicla Edizioni ( www.nicla-arte.org ) casa editrice d’arte nata intorno alla community dell’Horticultural System italiano. L’affascinante mondo dei giardini storici, del gardening e della girandola dei coloratissimi flowers show che si snodano negli spazi verdi più belli d’Italia e dove puntualmente la scrittrice incontra il pubblico per promuovere la cultura del verde e l’arte del giardinaggio ai più alti livelli.