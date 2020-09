PROSEGUONO LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE SUBACQUEE A TORRE SANTA SABINA

Proseguono le ricerche archeologiche subacquee nell’insenatura di Torre Santa Sabina - Baia dei Camerini (Comune di Carovigno, Brindisi), in corso fino al 30 settembre.



Lo scavo, condotto in regime di concessione del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto, vede coinvolte le Università pugliesi del Salento (con la professoressa Rita Auriemma, direttrice delle ricerche), di Foggia (con i professori Maria Turchiano e Danilo Leone) e di Bari (con il professor Giuliano Volpe).



Si tratta della prima collaborazione sistematica delle tre università in questo settore, sviluppata grazie al progetto Interreg Italia-Croatia UnderwaterMuse che vede coinvolti anche il Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (lead partner), l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la Public Institution for Coordination and Development of Split - Dalmatia County RERA S.D. e il Comune di Kastela (Croazia).