IN SELLA CON LA SOLIDARIETÀ.

Domenica 27 Settembre i soci del LAMBRETTA CLUB PUGLIA hanno incontrato i volontari dell’Associazione AIDO di Brindisi, in occasione della giornata del SI, #giornatanazionaledelsì #AIDO #ilpercorsodiunsì, per parlare della cultura della donazione degli organi.





Il presidente AIDO del gruppo comunale Marco Bungaro di Brindisi Dorina Piliego ha voluto sottolineare l'importanza dell'iscrizione nel registro SIT dei donatori organi che dà la possibilità di donare una speranza di vita a chi è in attesa di trapianto.





L'incontro tra AIDO ed il gruppo del Lambretta Club Puglia, come ci racconta il Presidente Mauro Verardo, è il primo di una serie di eventi che si sono prefissati di organizzare i nuovi membri del direttivo dell'associazione motociclistica, che ha come scopo quello di unire gli appassionati delle due ruote, valorizzare le bellezze del territorio non dimenticando l'importanza di fare qualcosa di utile nel sociale.