Ostuni. Il Forum della Società Civile chiede di rimettere al centro del dibattito amministrativo gli Strumenti Generali di Programmazione Urbanistica.

Il Presidente del Forum della Società Civile vista l'urgenza e l'importanza dei progetti urbanistici “in itinere” per la tutela e la valorizzazione del territorio e lo sviluppo economico e sociale della Città scrive all’assessore alla Pianificazione e gestione del territorio Arch. Eliana Pecere e p.c. al dirigente settore urbanistico Ing. Federico Ciraci



Di seguito il testo integrale:





OGGETTO; Strumenti Generali di Programmazione Urbanistica.





La Giunta Esecutiva del Forum della Società Civile di Ostuni, considerata la difficile situazione economica e sociale che la Comunità ostunese attraversa per i gravi problemi creati dalla Pandemia Covid 19, visto il documento che il Forum aveva inviato al Sindaco di Ostuni avv. Guglielmo Cavallo, in data 17 giugno 2020, Prot. 0029624, in cui si chiedeva di rimettere al centro del dibattito amministrativo gli strumenti generali di programmazione Urbanistica, a partire dall’Adeguamento del PRG al PUTT e al PPTR, per dare certezze agli operatori del settore e aprire nuove possibilità di sviluppo alla Città, chiede alla S.V. quali atti sono stati deliberati per dare attuazione:





1) Alla Variante di Adeguamento del Piano Regolatore Generale- PRG al PUTT – Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” della Regione Puglia e al PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Consideri la S.V. che la Regione Puglia con atto N° 1470 del 2/8/2018 ha approvato la Variante di adeguamento al PUTT con alcune modifiche e prescrizioni che il Comune di Ostuni deve recepire; in data 28/12/2018 con Determina N° 2241 si affidava all’arch. Nicola Fuzio “ la redazione degli elaborati relativi alla verifica delle prescrizioni formulate dalla Regione Puglia” con impegno di spesa di euro 34.257.





2) Al Documento di Rigenerazione Urbana del Comune di Ostuni adottato dal Consiglio Comunale con Delibera N° 85 del 19/12/2017 ed esposto per le osservazioni dal 19/1/2018 al 9/2/2018. Ora in attesa della approvazione definitiva del Consiglio Comunale.





3) Al Recupero degli Orti Urbani a valle del Centro Storico di Ostuni. La Giunta Comunale con atto N° 364 del 17/12/2018 ha deliberato la “Realizzazione Impianto irriguo degli Orti Storici – Approvazione progetto esecutivo con impegno di spesa di 100.000 euro”. Consideri la S.V. che con la realizzazione dell’impianto per la irrigazione sarà possibile affidare ai 23 enti, che hanno sottoscritto un Patto di collaborazione con il Comune, i 4 ettari degli Orti Storici. Si tutela e valorizza tutta la zona a valle del Centro Storico di grande interesse ambientale, paesaggistico e archeologico. Si concluderà un progetto proposto dalle Associazioni e accettato dall’Amministrazione Comunale di Ostuni nel 2013.





4) Al Piano Comunale delle Coste. La Giunta Comunale con atto N° 207 del 17/7/2018 ha preso atto del Piano Comunale delle Coste e ha disposto l’avvio della verifica di assoggettabilità per la VAS di verifica di incidenza ambientale. La Regione Puglia ha nominato l’Ing. Leonardo Scatigna Commissario ad acta il 19/3/2019. Il 24/12/2019 con Determina N° 2296 si è disposta la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della Legge Regionale N° 44/2012.





Consideri, infine, la S.V. la urgenza e la importanza dei progetti urbanistici “in itinere” per la tutela e la valorizzazione del territorio e lo sviluppo economico e sociale della Città.





Cordiali saluti.

Il Presidente del Forum della Società Civile