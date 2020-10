LA NOTTE ROSA(TA) ECCO IL PROGRAMMA

LA NOTTE ROSA(TA) è un evento promosso dal Distretto Urbano del Commercio “Brundisium” di Brindisi in collaborazione con il Comitato di Tappa del Giro d’Italia, i produttori brindisini aderenti al “Consorzio di tutela dei vini Doc Brindisi e Squinzano”, l'AIS - Associazione Italiana Sommelier, l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, il Polo Bibliomuseale della Regione Puglia, il Comune di Brindisi – Settore Beni Monumentali, la Fondazione Faldetta, la Camera di Commercio di Brindisi e l’ Associazione Pani e Pesci.





In preparazione dell'appuntamento con la tappa della 103esima edizione del Giro d’Italia (la 'Rosa') prevista per venerdì 9 ottobre, la città di Brindisi propone un fine settimana di esperienze sensoriali, commerciali e turistiche imperniate sulla scoperta di una delle eccellenze del territorio, Brindisi rosato, un prodotto al centro delle tendenze enoiche nazionali ed internazionali.





Durante la due giorni, sarà proposta una serie di eventi che coinvolgerà tutta la città. Sabato, focus sul centro, dove le attività commerciali rimarranno aperte fino alle 22.00 ospitando corner degustazione condotti da sommelier AIS, e i ristoratori proporranno un percorso innovativo del gusto con menù studiati per esaltare il gusto del “Rosato di Brindisi”.



Ed ancora mostre, musei aperti e percorsi guidati.





Domenica mattina spazio a sport e mobilità sostenibile, con le bici alla scoperta di vigneti e cantine e i tradizionali schifarieddi come nuovi luoghi e mezzi da abbinare ai prodotti tipici del territorio.





Nello specifico l’evento si comporrà dei seguenti filoni tematici:





1. LE STRADE ROSA

Sabato 3 ottobre, dalle ore 17.00 alle 22.00, lungo i corsi principali e le vie dello shopping, i commercianti aderenti all’iniziativa offriranno degustazioni gratuite di vino rosato, guidate da sommelier professionisti dell'AIS - Associazione Italiana Sommelier.

Un percorso alla scoperta delle produzioni vitivinicole delle cantine della città di Brindisi, con uno sguardo particolare sulle ultime ed innovative produzioni di vini rosati.

Una carovana si snoderà per le vie commerciali della città di Brindisi e che farà tappa nelle oltre 50 attività aderenti all’iniziativa.





Di seguito esercizi commerciali e luoghi d’arte interessati dalle degustazioni:





I produttori vinicoli aderenti all’iniziativa sono:

Tenute Lu Spada

Tenute Rubino

Cantine Risveglio

Incantalupi

Cantine Botrugno

Vincenzo Pugliese





2. IL GIRO DEL GUSTO

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, i migliori ristoranti della città saranno coinvolti nella preparazione di “menù rosa” da abbinare alle selezioni di vini rosati del territorio. Gli esercizi aderenti all’iniziativa proporranno piatti della tradizione gastronomica che meglio si sanno abbinare ai nostri ottimi vini rosati locali.





L’iniziativa è sostenuta da tutti i ristoratori dell’Associazione Pani & Pesci. Ossia:

La locanda del porto

Anelli bistrot

Schiuma birreria di mare

Braceria La Palma

Ristorante pizzeria Cascipó

Antica osteria La Sciabica

Ristorante Pizzeria La locanda degli Spilusi

Pizzeria Brunda

Susumaniello pizzeria vineria

Ristorante pizzeria La terrazza

Ristorante il Penny

Maripa tavola calda

Diecimiglia ristorante

Il Pescatore Iaccato, ristorante pizzeria

Il Giardino, ristorante pizzeria

La baracchina del porto, ristorante





Numerosi altri esercizi di ristorazione e somministrazione hanno comunicato di aderire singolarmente all’evento.





3. MUSEI, MOSTRE E BENI MONUMENTALI APERTI

Grazie alla collaborazione con enti e associazioni sabato 3 ottobre è prevista l'apertura straordinaria serale di musei, beni monumentali e mostre.





Saranno visitabili sino a tarda sera il Museo Provinciale Ribezzo, la Palazzina Belvedere (che offriranno ai visitatori percorsi guidati tematici e una degustazione di vino rosato), il Duomo di Brindisi, la Chiesa di Santa Teresa, la Chiesa di San Paolo, Palazzo Nervegna, il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, le Scuole Pie.





Presso la sede di Via Bastioni Carlo V, il Prof. Massimo Guastella guiderà alla scoperta della collezione d’arte contemporanea della Camera di Commercio di Brindisi.





A Palazzo Nervegna si inaugura l’esposizione “Equilibrium”, la mostra personale di Nuno Nascimento, artista lusitano (ma brindisino di adozione) eccellente nella lavorazione del ferro.





Nel comprensorio dell’ex Convento delle Scuole Pie, struttura tradizionalmente legata all’artigianato locale, l’ebanista Cosimo Di Giulio esporrà alcune delle sue creazioni, ossia delle riproduzioni in scala degli angoli più suggestivi della città di Brindisi.





4. GIRO DI BOA

Domenica mattina, il Circolo Remiero di Brindisi” ci condurrà alla scoperta dello storico e suggestivo porto interno, a bordo degli “schifarieddi”, storiche imbarcazioni a remi entrate nel mito della tradizione locale.





Insieme agli ultimi remieri della città scopriremo i segreti del millennio porto della 'Porta d'Oriente' accompagnati durante le navigazioni, da degustazioni di vini rosati favorite da produttori vitivinicoli locali e dai sommelier dell’AIS.





L’iniziativa è già sold-out: tutti posti disponibili sono stati occupati in poche ore dopo l’apertura della prenotazione





5. IN BICICLETTA TRA I VIGNETI.

Sempre domenica mattina si va in bicicletta tra i vigneti, lungo le strade e i sentieri della campagna brindisina. Un vero piacere, non soltanto per i panorami della piana locale, ma anche per le piacevoli soste presso le cantine locali aderenti all'iniziativa che offriranno ai visitatori il meglio della loro produzione e racconteranno della relazione tra vino, storia e paesaggio brindisino peri-urbano lungo la cosiddetta 'Appia del Vino';





L’evento, che è organizzato dall’associazione FIAB Brindisi, parte dalla Scalinata Virgiliana e condurrà a visitare le cantine Botrugno, Risveglio e i vigneti della Tenuta Lu Spada. Il percorso, di circa 20Km terminerà sul lungomare Regina Margherita dove ad attendere i partecipanti ci sarà l'azienda Rubino con i suoi prodotti enologici.





Per partecipare è necessario registrarsi compilando il modulo online https://bit.ly/33emK7j





Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di FIAB Brindisi https://fb.me/e/3sWn1TGw9 o inviando un messaggio wathsapp al numero 3471107586





INOLTRE:





Ordinanza traffico:

In occasione dell’evento Notte Rosata, con apposita ordinanza per il giorno 3 ottobre 2020, dalle ore 19 alle ore 24, è vietato il transito a tutti i veicoli, ad esclusione di quelli a trazione elettrica, i titolari di passo carrabile, di quelli a servizio delle persone diversamente abili e dei residenti, sul Corso Roma a partire dall’incrocio con Via Porta Lecce e su Corso Garibaldi fino all’incrocio con Via del Mare.





Inoltre è istituito il divieto di sosta, con rimozione, a tutti i veicoli, dalle ore19 alle ore 24 nel tratto interdetto.





Sostenibilità ambientale delle iniziative:





Sarà garantita da utilizzo di materiali compostabili per le degustazioni; postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti dell'evento e attività di sensibilizzazione; utilizzo di mezzi sostenibili per la fruizione del territorio (biciclette, auto elettriche e barche a remi).





In particolare cinque auto elettriche saranno disponibili per il trasferimento di cittadini e turisti dal parcheggio di Via Spalato al centro città ed all’interno delle aree interessate alla manifestazione.

Coinvolgimento della comunità locale:





Le modalità di interazione con gli utenti sono basate su un modello “community based” attraverso il coinvolgimento della comunità locale nella produzione di attrattività del territorio in funzione commerciale e turistica.





I commercianti, i ristoratori, i produttori e le associazioni sono chiamati a fare rete tra loro e con gli altri soggetti interessati al fine di essere protagonisti attivi del territorio.





Per la realizzazione delle attività “In bicicletta tra i vigneti” e “Giro di Boa” e per l’utilizzo delle auto elettriche sono coinvolte associazioni locali e gruppi di cittadini attivi appassionati di due ruote e di mare.





Cittadini e commercianti sono chiamati ad esporre di un drappo rosa dalle finestre e dai balconi che affacciano sulle strade coinvolte nel percorso.