ON. VALENTINA PALMISANO(M5S): "Nuove risorse per le scuole della provincia di Brindisi: stanziati oltre cinque milioni di euro dal Governo".

Efficientamento energetico e messa in sicurezza: stanziati 5,5 milioni di euro per le scuole della provincia di Brindisi. «Si tratta di nuove risorse a disposizione dei nostri studenti, a testimonianza di un lavoro serio e concreto- afferma l’on. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle)- che il Governo quotidianamente sta portando avanti». In totale sono 66 i milioni di euro destinati alla Puglia per interventi di edilizia scolastica. Nelle scorse ore è stato firmato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale per la ripartizione agli enti locali di ben 855 milioni destinati a interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia.

«Gli enti locali dovranno presentare al Ministero dell’Istruzione, entro il prossimo 17 Novembre, gli elenchi degli interventi da finanziare, indicandone anche l’ordine di priorità.