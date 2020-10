“BRINDISI AL TEMPO DELLE CROCIATE” – APPUNTAMENTO CON LA STORIA IL 17 E 18 OTTOBRE 2020.

Nell’ambito del Programma operativo regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, la Pro Loco di Brindisi ha organizzato un appuntamento con la storia della città per il 17 e 18 ottobre 2020.





Il programma prevede una visita guidata tra i luoghi delle crociate nel centro storico di Brindisi, con una tappa nella Chiesa di Santa Maria del Casale (luogo dei Templari), una visita-laboratorio presso la History Digital Library, dove i testi prendono vita, con degustazione di prodotti storici (17 ottobre).





Il 18 ottobre, invece, previste una visita guidata nel centro storico di Brindisi e nel porto, l’apertura straordinaria del museo diocesano “Tarantini” e degustazioni storiche presso la History Digital Library (all’interno della ricostruzione di una taverna medioevale).





Le finalità dell’iniziativa saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo mercoledì 14 ottobre, alle ore 10.00, nella sala universitaria di Palazzo Nervegna.