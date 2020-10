Brindisi. Bozzetti (M5S) lancia una petizione per l'istituzione dell’Università di Brindisi “Mahatma Gandhi”

Il progetto è promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brindisi, insieme al magnifico rettore dell’Università telematica Pegaso. Due i corsi attualmente previsti: “Scienze della cooperazione, lo sviluppo e la pace” e “Scienze dell’e-learning e della media-education”.