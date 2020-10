BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA DEL 30 OTTOBRE 2020. 791 casi positivi, 41 in provincia di Brindisi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 30 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 5.591 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 791 casi positivi:



- 302 in provincia di Bari,

- 41 in provincia di Brindisi,

- 127 nella provincia BAT,

- 171 in provincia di Foggia,

- 41 in provincia di Lecce,

- 103 in provincia di Taranto,

- 7 casi di residenti fuori regione,

- 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.