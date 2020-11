ZULLO (FDI): LOPALCO FINGE DI NON CAPIRE, IL PROBLEMA DEI VACCINI CONTRO L’INFLUENZA NON E’ L’APPROVVIGIONAMENTO MA LA DISTRIBUZIONE AI MEDICI DI BASE

Di seguito la replica del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, al professor Pierluigi Lopalco









“Il prof. Pierluigi Lopalco – assessore regionale alla Sanità ancora in pectore (e già questo è un problema in un momento come quello che stiamo vivendo!) - sembra non voler capire il problema e quindi si autoassolve sostenendo che sarebbero già arrivate in Puglia 1.050.000 dosi di vaccino anti-influenzale e altrettante starebbero per arrivare. Ma a chi? Perché è questo il problema e si chiama: DISTRIBUZIONE.





“Le Asl hanno fatto le ordinazioni? S?. Le aziende farmaceutiche hanno eseguito gli ordini? S?. E, poi? La catena si inceppa qui: molti medici di base ne hanno ricevuti con il contagocce e, quindi, non è escluso che molte dosi giacciono in qualche magazzino o la distribuzione è avvenuta a macchia di leopardo non a seconda delle giuste necessità.