ON. VALENTINA PALMISANO(M5S) "E' necessario procedere con i test antigenici in tutte le scuole della Puglia: Emiliano e Lopalco non perdano ulteriore tempo"

«La Regione e le singoli Asl dispongano subito i test antigienici per tutte le scuole pugliesi».



E’ questa la richiesta che l’on. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) rivolge al governatore Michele Emiliano ed all’assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco.



«Gli uffici del Ministero della Pubblica Istruzione da mesi chiedono che anche la regione Puglia valuti questa procedura per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Fino a questo momento purtroppo però, nulla è stato fatto. Anzi –attacca la parlamentare brindisina- per una carenza di capacità da parte della Regione a pagare le conseguenze delle scelte del presidente Michele Emiliano sono gli studenti e le loro famiglie, su un aspetto fondamentale della vita di ognuno di noi, come la scuola».



Proprio per cercare di ridurre i disagi per le comunità scolastiche pugliesi, giunge l’invito ad effettuare il test tra gli studenti, con la possibilità di individuare ed isolare contestualmente i soggetti positivi e spesso asintomatici.



«In una fase difficile come quella attuale, effettuare uno screening negli istituti scolastici potrebbe agevolare e di molto anche la complessa procedura del tracciamento. Non è possibile avere questi strumenti e non ipotizzare modalità di approvvigionamento –afferma la deputata originaria di Ostuni- per effettuare questi test.



In Puglia ci sono già diverse amministrazioni comunali che hanno richiesto alle singole Asl di intervenire con questa procedura. In provincia di Brindisi a San Michele Salentino è stata già organizzata una giornata specifica per lo screening grazie all'iniziativa dello stesso Comune: un esempio virtuoso da seguire.



Emiliano e Lopalco non perdano ulteriore tempo e diano le giuste direttive per una volta».